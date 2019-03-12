Синоптики предупредили об опасности походов в Карпаты из-за снежных лавин

Как сообщил ресурс, значительная снеголавинная опасность (3 уровень) ожидается сегодня - на высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей. Здесь возможен сход лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных природных средних и крупных лавин, поэтому специалисты советуют воздержаться от походов на высокогорье.

13 марта - в высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей ожидается умеренная снеголавинная опасность (2 уровень). Низкая снеголавинная опасность (1 уровень) сохранится и завтра в горах Львовской и Черновицкой областях.

По данным снеголавинных станций, по состоянию на сегодняшнее утро на станции Пожежевская температура воздуха составляет -5,8 ° С, ветер, облачно. Высота снежного покрова составляет 68-160 см, снег вьюжный, не стабилен.

На станции Плай температура воздуха составляет -6,8 ° С, ветер северный 2 м / с, порывы 4 м / с, туман, снег. Высота снежного покрова составляет 22-99 см, снег свежий, рыхлый, хорошо закреплен.

На снеголавинных постах Драгобрат температура воздуха -4,8 ° С, высота снежного покрова составляет 170 см.

Напомним, 3 марта в Украинских Карпатах, в пределах Ивано-Франковской области, обнаружили схождение трех лавин.