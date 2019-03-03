У Карпатах зійшло три лавини
Київ • УНН
КИЇВ. 3 березня. УНН. В Українських Карпатах, у межах Івано-Франківської області, виявили сходження трьох лавин. Про це повідомляє УНН з посиланням на Укргідрометцентр.
"При обстеженні лавинних осередків Сл Пожежевська (Івано-Франківська область) виявлено сходження 3-х лавин хуртовинного снігу зі східного схилу г. Брескул", - йдеться в повідомленні.
Як уточнюється, шкоди через це не завдано. Об’єми уточнюються.
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Нагадаємо, 4 березня у зв’язку з відлигою у горах Івано-Франківської області очікується значна сніголавинна небезпека.
Раніше повідомлялося, у лютому у Карпатах зійшло щонайменше 16 лавин.