У Карпатах у лютому зійшло щонайменше 16 лавин

"При обстеженнi лавинних осередків Сл Пожежевська (Івано-Франківська область) виявлено: 2-х лавин свіжого снiгу зі східного схилу г. Брескул, об’ємом 1820 куб. м та із східного схилу г. Говерла об’ємом 900 куб. м; 3-х лавин мокрого снiгу зі східного схилу г. Брескул, об’ємом 160, 110 та 120 куб. м відповідно", - повідомили у відділі.

Збитків не завдано. Орієнтована дата сходження 13 лютого 2019 року.

Додамо, з урахуванням цих п'яти, з початку цього місяця у Карпатах зійшло уже щонайменше 16 лавин. Зокрема, одна лавина зійшла 1 лютого, ще одна - 2 лютого, ще сім - 3 лютого, дві - 6 лютого.