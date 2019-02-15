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У Карпатах у лютому зійшло щонайменше 16 лавин

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 лютого. УНН. В українських Карпатах зійшло ще п'ять лавин, таким чином з початку лютого відомо про сходження уже щонайменше 16 лавин. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Відділу гідропрогнозів Українського гідрометцентру про небезпеку сходження снігових лавин у Карпатах.

"При обстеженнi лавинних осередків Сл Пожежевська (Івано-Франківська область) виявлено: 2-х лавин свіжого снiгу зі східного схилу г. Брескул, об’ємом 1820 куб. м та із східного схилу г. Говерла об’ємом 900 куб. м; 3-х лавин мокрого снiгу зі східного схилу г. Брескул, об’ємом 160, 110 та 120 куб. м відповідно", - повідомили у відділі.

Збитків не завдано. Орієнтована дата сходження 13 лютого 2019 року.

Додамо, з урахуванням цих п'яти, з початку цього місяця у Карпатах зійшло уже щонайменше 16 лавин. Зокрема, одна лавина зійшла 1 лютого, ще одна - 2 лютого, ще сім - 3 лютого, дві - 6 лютого.

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