У Карпатах зійшло ще дві лавини

"При обстеженнi лавинних осередків Сл Пожежевська (Івано-Франківська область) виявлено сходження 2-х лавин мокрого снiгу зі східного схилу гори Брескул, об’ємом 120 та 330 куб. м відповідно. Збитків не завдано", - повідомили синоптики.

Орієнтована дата сходження 6 лютого 2019 року.

При цьому 7 лютого на високогір’ї і у горах східної частини Закарпатської області зберігається значна сніголавинна небезпека (3 рівень). У гірських районах Закарпатської області існує загроза зсувів снігу на дороги.

Додамо, разом зі сходженням двох лавин з гори Брескул 6 лютого, з початку цього місяця у Карпатах зійшло уже щонайменше 11 лавин. Зокрема, одна лавина зійшла 1 лютого, ще одна - 2 лютого, ще сім - 3 лютого.