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У Карпатах зійшло сім лавин

У Карпатах зійшло сім лавин

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КИЇВ. 4 лютого. УНН. У горах Українських Карпат, у межах Закарпатської області, зійшло 7 лавин. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій.

"При обстеженні лавинних осередків Сл Плай (Закарпатська область) виявлено сходження 7-ми лавин мокрого снігу 3 лютого з:

  • Південно-західної експозиції г.Плай, об’ємом 1050 м3, висота вiдриву 1050 м над рівнем моря;
  • Південно-західної експозиції г. Плай, об’ємом 200 м3, висота вiдриву 1050 м над рівнем моря;
  • Південної експозиції г. Плай, об’ємом 320 м3, висота вiдриву 1050 м над рівнем моря;
  • Південної експозиції г. Плай, об’ємом 600 м3, висота вiдриву 1100 м над рівнем моря;
  • Південно-східної експозиції г. Плай, об’ємом 150 м3, висота вiдриву 1100 м над рівнем моря;
  • Південно-західної експозиції г. Плай, об’ємом 800 м3, висота вiдриву 1050 м над рівнем моря;
  • Південно-західної експозиції г. Великий Верх, об’ємом 1800 м3, висота вiдриву 1100 м над рівнем моря", - йдеться в повідомленні.

Лавини збитків не завдали.

Синоптики Укргідрометцентру попередили, що 4 лютого у горах Івано-Франківської області та 4-5 лютого у горах і на високогір’ї Закарпатської та Львівської областей зберігається значна сніголавинна небезпека (3 рівень).

"В гірських районах Закарпатської області існує загроза зсувів снігу на дороги", - додали рятувальники.

Нагадаємо, у Карпатах зійшла лавина і засипала дорогу.

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