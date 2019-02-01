У Карпатах лавина засипала дорогу
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого. УНН. У Карпатах зійшла лавина і перекрила для руху транспорту ділянку дороги Н-09 на Закарпатті. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу "Укравтодору".
“У Закарпатській області 1 лютого, близько 19.00, на дорозі Н-09 −09 Мукачеве — Рахів — Богородчани — Івано-Франківськ — Рогатин — Бібрка — Львів, км 154+000, поблизу с.Ділове, зійшла лавина в обсязі 40 куб.м, яка перекрила половину проїжджої частини”, — йдеться в повідомленні.
Для розчищення дороги направлено спецтехніку.
Нагадаємо, після двох місяців зими на дорогах Чернігівської області почали виникати ями.