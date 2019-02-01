В "Укравтодорі" попередили про ями на дорогах
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого. УНН. Після двох місяців зими на дорогах Чернігівської області почали виникати ями. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр Служби автомобільних доріг у Чернігівській області.
"Після двох місяців зими на автошляхах області почала проявляти себе ямковість, яка інтенсивно утворюється на дорожньому покритті внаслідок частих коливань температури повітря та перезволоження дорожнього полотна, а також внаслідок недотримання водіями вантажівок вагових норм перевезень", - йдеться в повідомленні.
Дорожники пояснили, що узимку погодні умови дозволяють виконувати лише аварійні роботи холодною асфальтобетонною сумішшю.
"Наразі планується проведення робіт по ліквідації холодним асфальтобетоном деформацій покриття на найбільш проблемних ділянках на головних автомагістралях області. Ямковий ремонт гарячим асфальтобетоном для підтримання в проїжджому стані мережі автодоріг буде розпочато навесні за належної плюсової температури повітря", - запевнили в "Укравтодорі".
Крім того, весною на період відтавання ґрунтів земляного полотна на окремих автошляхах державного значення Чернігівської області для недопущення передчасного руйнування покриття, планують обмежити руху вантажного транспорту.
"Про період його дії, перелік доріг та які саме обмеження по навантаженню Службою автомобільних доріг у Чернігівській області буде повідомлено згодом", - зазначили дорожники.
Нині ямковість продовжує виникати. Дорожники встановлюють знаки для позначення проблемних ділянок доріг.
Нагадаємо, "Укравтодор" повідомив про стан проїзду на дорогах.