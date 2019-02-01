В "Укравтодоре" предупредили о ямах на дорогах
Киев • УНН
КИЕВ. 1 февраля. УНН. После двух месяцев зимы на дорогах Черниговской области начали возникать ямы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Службы автомобильных дорог в Черниговской области.
"После двух месяцев зимы на дорогах области начала проявлять себя ямковость, которая интенсивно образуется на дорожном покрытии вследствие частых колебаний температуры воздуха и переувлажнения дорожного полотна, а также вследствие несоблюдения водителями грузовиков весовых норм перевозок", - говорится в сообщении.
Дорожники объяснили, что зимой погодные условия позволяют выполнять только аварийные работы холодной асфальтобетонной смесью.
"Сейчас планируется проведение работ по ликвидации холодным асфальтобетоном деформаций покрытия на наиболее проблемных участках на главных автомагистралях области. Ямочный ремонт горячим асфальтобетоном для поддержания в проезжем состоянии сети автодорог начнется весной при надлежащей плюсовой температуры воздуха", - заверили в "Укравтодоре".
Кроме того, весной на период оттаивания грунтов земляного полотна на отдельных автодорогах государственного значения Черниговской области для недопущения преждевременного разрушения покрытия, планируют ограничить движения грузового транспорта.
"О периоде его действия, перечень дорог и какие ограничения по нагрузке Службой автомобильных дорог в Черниговской области будет сообщено позже", - отметили дорожники.
Сейчас ямы продолжает возникать. Дорожники устанавливают знаки для обозначения проблемных участков дорог.
Напомним, "Укравтодор" сообщил о состоянии проезда на дорогах.