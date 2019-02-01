В Карпатах лавина засыпала дорогу
Киев • УНН
КИЕВ. 1 февраля. УНН. В Карпатах сошла лавина и перекрыла для движения транспорта участок дороги Н-09 на Закарпатье. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу "Укравтодора".
"В Закарпатской области 1 февраля, около 19.00, на дороге Н-09 -09 Мукачево - Рахов - Богородчаны - Ивано-Франковск - Рогатин - Бибрка - Львов, км 154 + 000, вблизи Деловое, сошла лавина в объеме 40 куб. м, которая перекрыла половину проезжей части", - говорится в сообщении.
Для расчистки дороги направлено спецтехнику.
Напомним, после двух месяцев зимы на дорогах Черниговской области начали возникать ямы.