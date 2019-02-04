В Карпатах сошло семь лавин

"При обследовании лавинных очагов Сл Плай (Закарпатская область) обнаружено восхождение 7-ми лавин мокрого снега 3 февраля с:



Юго-западной экспозиции г.Плай, объемом 1050 м3, высота отрыва 1050 м над уровнем моря;



Юго-западной экспозиции г.Плай, объемом 200 м3, высота отрыва 1050 м над уровнем моря;



Южной экспозиции г.Плай, объемом 320 м3, высота отрыва 1050 м над уровнем моря;



Южной экспозиции г.Плай, объемом 600 м3, высота отрыва 1100 м над уровнем моря;



Юго-восточной экспозиции г.Плай, объемом 150 м3, высота отрыва 1100 м над уровнем моря;



Юго-западной экспозиции г.Плай, объемом 800 м3, высота отрыва 1050 м над уровнем моря;



Юго-западной экспозиции г. Великий Верх, объемом 1800 м3, высота отрыва 1100 м над уровнем моря", - говорится в сообщении.



Лавины убытков не нанесли.

Синоптики Укргидрометцентра предупредили, что 4 февраля в горах Ивано-Франковской области и 4-5 февраля в горах и на высокогорье Закарпатской и Львовской областей сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

"В горных районах Закарпатской области существует угроза оползней снега на дороги", - добавили спасатели.

Напомним, в Карпатах сошла лавина и засыпала дорогу.