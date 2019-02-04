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У Карпатах зійшла ще одна лавина

У Карпатах зійшла ще одна лавина

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КИЇВ. 4 лютого. УНН. В українських Карпатах на вихідних зійшла лавина на пiвнiчно-схiдній частині гори Плай на Закарпатті. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Відділу гідропрогнозів Укргідрометцентру про небезпеку сходження снігових лавин у Карпатах.

"При обстеженнi лавинних осередкiв виявлено схiд лавини мокрого снiгу на пiвнiчно-схiдній частині гори Плай (Закарпатська область), висота вiдриву 1200 м, об’єм 12 тисяч куб. м, зiйшла 2 лютого", - повідомили в гідрометцентрі.

Шкоди не виявлено.

При цьому у понеділок, 4 лютого, у зв’язку з відлигою та опадами, у горах і на високогір’ї Закарпатської, Івано-Франківської та Львівської областей очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень).

У гірських районах східної частини Закарпатської області існує загроза зсувів снігу на дороги.

Нагадаємо, у Карпатах лавина засипала дорогу.

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