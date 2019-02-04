У Карпатах зійшла ще одна лавина

"При обстеженнi лавинних осередкiв виявлено схiд лавини мокрого снiгу на пiвнiчно-схiдній частині гори Плай (Закарпатська область), висота вiдриву 1200 м, об’єм 12 тисяч куб. м, зiйшла 2 лютого", - повідомили в гідрометцентрі.

Шкоди не виявлено.

При цьому у понеділок, 4 лютого, у зв’язку з відлигою та опадами, у горах і на високогір’ї Закарпатської, Івано-Франківської та Львівської областей очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень).

У гірських районах східної частини Закарпатської області існує загроза зсувів снігу на дороги.

Нагадаємо, у Карпатах лавина засипала дорогу.