В Карпатах сошла еще одна лавина
Киев • УНН
КИЕВ. 4 февраля. УНН. В украинских Карпатах на выходных сошла лавина на северо-восточной части горы Плай на Закарпатье. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Отдела гидропрогнозов Укргидрометцентра об опасности схождения снежных лавин в Карпатах.
"При обследовании лавинных очагов выявлено схождение лавины мокрого снега на северо-восточной части горы Плай (Закарпатская область), высота отрыва 1200 м, объем 12 тысяч куб. м, сошла 2 февраля", - сообщили в гидрометцентре.
Вреда не обнаружено.
При этом в понедельник, 4 февраля, в связи с оттепелью и осадками, в горах и на высокогорье Закарпатской, Ивано-Франковской и Львовской областей ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень).
В горных районах восточной части Закарпатской области существует угроза оползней снега на дороги.
Напомним, в Карпатах лавина засыпала дорогу.