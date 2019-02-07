В Карпатах сошло еще две лавины
Киев • УНН
КИЕВ. 7 февраля. УНН. С горы Брескул в Карпатах накануне сошло две снежные лавины, ущерба из-за этого не было. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Отдела гидропрогнозов Укргидрометцентра об опасности схождения снежных лавин в Карпатах.
"При обследовании лавинных очагов Сл Пожежевская (Ивано-Франковская область) обнаружено схождение 2-х лавин мокрого снега с восточного склона горы Брескул, объемом 120 и 330 куб. м соответственно. Ущерб не причинен", - сообщили синоптики.
Ориентировочная дата схождения 6 февраля 2019 года.
При этом 7 февраля на высокогорье и в горах восточной части Закарпатской области сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень). В горных районах Закарпатской области существует угроза оползней снега на дороги.
Добавим, вместе со схождением двух лавин с горы Брескул 6 февраля, с начала этого месяца в Карпатах сошло уже по меньшей мере 11 лавин. В частности, одна лавина сошла 1 февраля, еще одна - 2 февраля, еще семь - 3 февраля.