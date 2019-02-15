В Карпатах в феврале сошло не менее 16 лавин

"При обследовании лавинных очагов Сл Пожежевская (Ивано-Франковская область) выявлено: 2-х лавин свежего снега с восточного склона г. Брескул, объемом 1820 куб. м и с восточного склона г. Говерла объемом 900 куб. м; 3-х лавин мокрого снега с восточного склона г. Брескул, объемом 160, 110 и 120 куб. м соответственно", - сообщили в отделе.

Убытков нет. Ориентировочная дата схождения 13 февраля 2019 года.

Добавим, с учетом этих пяти, с начала этого месяца в Карпатах сошло уже не менее 16 лавин. В частности, одна лавина сошла 1 февраля, еще одна - 2 февраля, еще семь - 3 февраля, две - 6 февраля.