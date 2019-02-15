В Карпатах в феврале сошло не менее 16 лавин

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 55723 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 74987 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 128750 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 129164 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 129129 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 124777 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 159870 просмотра

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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117804 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141404 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145267 просмотра

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В Карпатах в феврале сошло не менее 16 лавин

В Карпатах в феврале сошло не менее 16 лавин

Киев  •  УНН

 • 8640 просмотра

КИЕВ. 15 февраля. УНН. В украинских Карпатах сошло еще пять лавин, таким образом с начала февраля известно о схождении уже не менее 16 лавин. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Отдела гидропрогнозов Украинского гидрометцентра об опасности схождения снежных лавин в Карпатах.

"При обследовании лавинных очагов Сл Пожежевская (Ивано-Франковская область) выявлено: 2-х лавин свежего снега с восточного склона г. Брескул, объемом 1820 куб. м и с восточного склона г. Говерла объемом 900 куб. м; 3-х лавин мокрого снега с восточного склона г. Брескул, объемом 160, 110 и 120 куб. м соответственно", - сообщили в отделе.

Убытков нет. Ориентировочная дата схождения 13 февраля 2019 года.

Добавим, с учетом этих пяти, с начала этого месяца в Карпатах сошло уже не менее 16 лавин. В частности, одна лавина сошла 1 февраля, еще одна - 2 февраля, еще семь - 3 февраля, две - 6 февраля.

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