Українців попередили про небезпеку сходження лавин
Київ • УНН
КИЇВ. 2 березня. УНН. У понеділок, 4 березня, у зв’язку з відлигою, у горах Івано-Франківської області очікується значна сніголавинна небезпека. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані ДСНС України.
“За даними УкрГідрометцентру, 4 березня, у зв’язку з відлигою, у горах Івано-Франківської області очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень)”, — йдеться у повідомленні.
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Як повідомляв УНН, рятувальники знайшли туристів, які позавчора ввечері заблукали в районі гори Говерла.