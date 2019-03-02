Украинцев предупредили об опасности схождения лавин

“По данным Укргидрометцентра, 4 марта, в связи с оттепелью, в горах Ивано-Франковской области ожидается значительное снеголавинная опасность (3 уровень)”, — говорится в сообщении.

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Как сообщал УНН, спасатели нашли туристов, которые позавчера вечером заблудились в районе горы Говерла.