В Карпатах сошло три лавины
Киев • УНН
КИЕВ. 3 марта. УНН. В Украинских Карпатах, в пределах Ивано-Франковской области, обнаружили схождение трех лавин. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Укргидрометцентр.
"При обследовании лавинных очагов Сл Пожежевская (Ивано-Франковская область) обнаружено схождение 3-х лавин метелевых снега с восточного склона г. Брескул", - говорится в сообщении.
Как уточняется, вреда от этого не нанесено. Объемы уточняются.
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Напомним, 4 марта в связи с оттепелью в горах Ивано-Франковской области ожидается значительная снеголавинная опасность.
Ранее сообщалось, в феврале в Карпатах сошло не менее 16 лавин.