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Синоптики застерегли від походів у Карпати через сніголавинну небезпеку

Синоптики застерегли від походів у Карпати через сніголавинну небезпеку

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 березня. УНН. Сніголавинна небезпека збережеться протягом сьогоднішнього і завтрашнього днів у високогір’ї Карпат, тож туристам слід утриматись від походів у гори. Про це передає УНН з посиланням на сторінку Сніголавинної ситуації в Україні у Facebook.

Як повідомив ресурс, значна сніголавинна небезпека (3 рівень) очікується сьогодні - на високогір’ї Івано-Франківської та східної частини Закарпатської областей. Тут можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин, тож спеціалісти радять утриматись від походів на високогір’я.

13 березня - на високогір’ї Івано-Франківської та Закарпатської областей очікується помірна сніголавинна небезпека (2 рівень). Низька сніголавинна небезпека (1 рівень) збережеться і завтра у горах Львівської та Чернівецької областей.

За даними сніголавинних станцій станом на сьогоднішній ранок на станції Пожежевська температура повітря складає -5,8°С, штиль, хмарно. Висота снігового покриву становить 68-160 см, сніг хуртовинний, не стабільний.

На станції Плай температура повітря складає -6,8°С, вітер північний 2 м/с, пориви 4 м/с,туман, сніг. Висота снігового покриву становить 22-99 см, сніг свіжий, пухкий, добре закріплений.
На сніголавинному посту Драгобрат температура повітря -4,8°С, висота снігового покриву становить 170 см.

Нагадаємо, 3 березня в Українських Карпатах, у межах Івано-Франківської області, виявили сходження трьох лавин.

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