У Шотландії два альпініста загинули під лавиною
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. Двоє людей загинули і ще двоє отримали поранення у результаті сходження лавини з найвищої гори британських островів Бен-Невіс у Шотландії. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.
Інцидент стався у вівторок близько полудня на хребті Грампіан (на висоті 1 345 метрів) недалеко від міста Форт-Вільям.
Як повідомляв УНН, синоптики попередили про небезпеку походів в Карпати через снігових лавин.
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Нагадаємо, в українських Карпатах, в межах Івано-Франківської області, виявили сходження трьох лавин.
Відзначимо, з початку року в горах України врятували 290 туристів.