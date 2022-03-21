У сервисов Apple произошел масштабный сбой

Детали

Так, по данным сервиса Downdetector, наибольшее количество сообщений о сбоях поступают из США, а также из россии и некоторых стран европы.

Так, сбои в работе были замечены около 19:00 по Киеву у сервисов Apple Music, iCloup, Apple Maps, iTunes, App Store.

Чаще всего проблемы возникают с мобильными приложениями.

Ранее

Как писал УНН, ранее сегодня суд в москве признал Meta экстремистской организацией и запретил ее деятельность в россии.