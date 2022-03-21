У сервисов Apple произошел масштабный сбой
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. В понедельник, 21 марта, пользователи сервисов Apple со всего мира столкнулись с масштабным сбоем в роботе сервисов, пишет УНН.
Детали
Так, по данным сервиса Downdetector, наибольшее количество сообщений о сбоях поступают из США, а также из россии и некоторых стран европы.
Так, сбои в работе были замечены около 19:00 по Киеву у сервисов Apple Music, iCloup, Apple Maps, iTunes, App Store.
Чаще всего проблемы возникают с мобильными приложениями.
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