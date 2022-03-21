У сервісів Apple стався масштабний збій
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. У понеділок, 21 березня, користувачі сервісів Apple з усього світу зіткнулися з масштабним збоєм в роботі сервісів, пише УНН.
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Так, за даними сервісу Downdetector, найбільша кількість повідомлень про збої надходять із США, а також з Росії і деяких країн Європи.
Так, збої в роботі були помічені близько 19:00 за Києвом у сервісів Apple Music, iCloup, Apple Maps, iTunes, App Store.
Найчастіше проблеми виникають з мобільними додатками.
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