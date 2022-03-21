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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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У сервісів Apple стався масштабний збій

У сервісів Apple стався масштабний збій

Київ • УНН

 • 264206 перегляди

КИЇВ. 21 березня. УНН. У понеділок, 21 березня, користувачі сервісів Apple з усього світу зіткнулися з масштабним збоєм в роботі сервісів, пише УНН.

Деталі

Так, за даними сервісу Downdetector, найбільша кількість повідомлень про збої надходять із США, а також з Росії і деяких країн Європи.

Так, збої в роботі були помічені близько 19:00 за Києвом у сервісів Apple Music, iCloup, Apple Maps, iTunes, App Store.

Найчастіше проблеми виникають з мобільними додатками.

Раніше

Як писав УНН, раніше сьогодні суд у Москві визнав Meta екстремістською організацією і заборонив її діяльність у Росії.

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