Обязательная эвакуация из Донецкой области: выехало уже более 7 тысяч гражданских
Киев • УНН
КИЕВ. 19 августа. УНН. С начала августа во время обязательной эвакуации из Донецкой области выехало более 7 тысяч мирных граждан. Об этом в эфире одного из телеканалов сообщила глава координационного штаба по эвакуации из Донецкой области, вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук, передает УНН.
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"С 1 августа и по сегодняшний день бесплатным эвакуационным поездом Покровск-Кропивницкий воспользовалось более 7 тысяч человек. Среди них 45 многодетных семей, около 1,5 тысячи детей, а также около 500 маломобильных пожилых людей. Мы рассчитываем, что будет не менее 200 тысяч эвакуированных, и мы готовы помочь этим людям", – сообщила Верещук.
Напомним
Ирина Верещук подчеркнула, что большое количество населенных пунктов юга и востока Украины зимой останутся без света и отопления, поэтому нужно эвакуироваться.