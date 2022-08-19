Обязательная эвакуация из Донецкой области: выехало уже более 7 тысяч гражданских

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"С 1 августа и по сегодняшний день бесплатным эвакуационным поездом Покровск-Кропивницкий воспользовалось более 7 тысяч человек. Среди них 45 многодетных семей, около 1,5 тысячи детей, а также около 500 маломобильных пожилых людей. Мы рассчитываем, что будет не менее 200 тысяч эвакуированных, и мы готовы помочь этим людям", – сообщила Верещук.

Напомним

Ирина Верещук подчеркнула, что большое количество населенных пунктов юга и востока Украины зимой останутся без света и отопления, поэтому нужно эвакуироваться.