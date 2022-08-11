За 10 днів з окупованих територій виїхало 12 054 жителів - Верещук

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«Під час обов’язкової евакуації населення Донецької області до безпечних місць переміщено з 1 серпня 3 908 осіб, з них – 777 дітей. Всього на території Донецької області знаходиться близько 50 тисяч дітей. Обов’язкова евакуація населення з Донецької області - наразі перша і поки єдина. Наші прогнози та аналізи вказують, що вона буде продовжуватися і в інших регіонах. Бо з настанням осінньо-зимового опалювального періоду ситуація погіршиться і надання тепла через тепломережі буде ускладнене. Ворог, ймовірно, і далі буде атакувати опалювальну інфраструктуру. Частина міст та сіл східних та південних областей може опинитися без світла та опалення. Щільність обстрілів вказує на те, що все важче буде проводити заходи по евакуації, і ворог на це розраховує. Тож необхідно заздалегідь потурбуватися про евакуацію, держава гарантує житло та виплати евакуйованим українцям», – повідомила Верещук.

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Вона додала, що Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій прогнозує евакуацію близько 500 тисяч українців зі східних та південних областей.

За останні 10 днів з території Херсонської області виїхало майже 5 тисяч, в основному жінки з дітьми. Також 5 123 особи було евакуйовано з Запорізької області, і 1681 – з Харківської області. Всього з початку серпня з тимчасово окупованих територій виїхало 12054 особи, з них – 3517 дітей.

Нагадаємо

На території Донецької області досі перебуває близько 350 тисяч цивільного населення. Водночас, від початку повномасштабного вторгнення з регіону евакуйовано понад 1 млн 300 тисяч громадян.