На Донеччині досі перебуває близько 350 тисяч цивільного населення
Київ • УНН
КИЇВ. 9 серпня. УНН. На території Донецької області досі перебуває близько 350 тисяч цивільного населення. Водночас, від початку повномасштабного вторгнення з регіону евакуйовано понад 1 млн 300 тисяч громадян. Про це під час брифінгу повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко, передає УНН.
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“З початку війни з території Донецької області було евакуйовано понад 1 мільйон 300 тисяч громадян. За даними обласної військової адміністрації, на території області знаходиться близько 350 тисяч населення. З них 50 тисяч – діти. З початку війні постійно курсують евакуаційні поїзди, які щодня вивозять людей до безпечних міст”, – зазначив він.
Деталі
Через те, що мирне населення продовжує гинути, Кабінетом міністрів України 2 серпня ухвалено рішення про обов’язкову евакуацію населення області.
І за останні 6 днів евакуйовано понад 3 тисячі громадян. З них майже 600 дітей, 1 400 жінок. Тимошенко додав, що кожна родина прямує в конкретний заклад для подальшого розміщення. Зараз основний напрямок евакуації – це Кіровоградщина.
Доповнення
Кабінет міністрів України створив координаційний штаб з евакуації жителів Донецької області. Його очолила міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.