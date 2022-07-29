В Україні створили штаб з евакуації жителів Донеччини: його очолила Верещук

Цитата

"Сьогодні Кабмін підтримав ініціативу Мінреінтеграції та створив координаційний штаб, який займатиметься організацією евакуації з Донецької області. Донеччина зараз на межі гуманітарної катастрофи: тривають активні бойові дії, інфраструктура зруйнована. Люди ризикують не лише потрапити під обстріли – при відсутності тепла, ліків та їжі взимку вижити буде непросто. Вихід – евакуація", – ідеться у повідомленні.

Деталі

Як зазначили, щоб евакуація відбулася злагоджено та безпечно, потрібна координація дій влади, військових та волонтерів.

"Треба вивезти людей з небезпечного місця, знайти їм прихисток, надати допомогу, розселити. Все це – робота штабу, який очолила віцепрем’єр-міністр Ірина Верещук. До його складу також увійшли представники міністерств, силових відомств та ОВА", – додали в Мінреінтеграції.

Доповнення

Верещук закликала жителів Донецької області готуватися до евакуації.