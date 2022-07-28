"Будьте мудрими": Верещук закликала жителів Донеччини готуватися до евакуації

Деталі

"На Донеччині тривають бої. Ворог продовжує цілеспрямовано руйнувати цивільну інфраструктуру. Попереду осінньо-зимовий період. Тому, людей треба перевозити до більш безпечних регіонів. Особливо жінок, дітей, людей похилого віку, а також хворих і маломобільних", – написала Верещук.

Вона зазначила, що українська влада готує жителів Донецької області до евакуації. Наразі створено штаб, центр та захід України готується приймати громадян з окупованих територій.

Верещук також звернулася до жителів Донецької області із закликом вчасно евакуюватися із регіону.

"Якщо не евакуюєтеся, коли це можливо, потім можете опинитися в ситуації, коли ви без електрики й води, без тепла та зв’язку, без ліків та їжі, під обстрілами, піддаєте себе та своїх близьких смертельній небезпеці. Немає причин так робити. Тому будьте мудрими та готуйтеся до евакуації!" – підкреслила вона.

Доповнення

З території Святогірської Лаври вдалося евакуювати групу мирних мешканців.