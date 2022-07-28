"Будьте мудрыми": Верещук призвала жителей Донецкой области готовиться к эвакуации
Киев • УНН
КИЕВ. 28 июля. УНН. Министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук призвала жителей Донецкой области готовиться к эвакуации, сообщает УНН.
Детали
"В Донецкой области продолжаются бои. Враг продолжает целенаправленно разрушать гражданскую инфраструктуру. Впереди осенне-зимний период. Поэтому людей нужно перевозить в более безопасные регионы. Особенно женщин, детей, пожилых людей, а также больных и маломобильных", - написала Верещук.
Она отметила, что украинские власти готовят жителей Донецкой области к эвакуации. Сейчас создан штаб, центр и запад Украины готовится принимать граждан с оккупированных территорий.
Верещук также обратилась к жителям Донецкой области с призывом вовремя эвакуироваться из региона.
"Если не эвакуируетесь, когда это возможно, затем можете оказаться в ситуации, когда вы без электричества и воды, без тепла и связи, без лекарств и пищи, под обстрелами, подвергаете себя и своих близких смертельной опасности. Нет причин так делать. Поэтому будьте мудрыми и готовьтесь к эвакуации!" – подчеркнула она.
Дополнение
С территории Святогорской Лавры удалось эвакуировать группу мирных жителей.