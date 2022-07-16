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Зі Святогірської Лаври вдалося евакуювати групу мирних мешканців - ГУР

Зі Святогірської Лаври вдалося евакуювати групу мирних мешканців - ГУР

Київ • УНН

 • 193363 перегляди

КИЇВ. 16 липня. УНН. Зусиллями ГУР МО, за участі народних депутатів України, з території Святогірської Лаври вдалося евакуювати групу мирних мешканців, передає УНН.

Деталі

Це родина, яка переховувалась в стінах Лаври від постійних артилерійських обстрілів з боку окупантів: батько, мати та троє дітей. При цьому, наймолодша дитина народилась на території Лаври кілька днів тому. Також змогла виїхати кілька літніх людей – чоловік і жінка.

Зараз всі вони перебувають на підконтрольній Україні території та отримують необхідну медичну та психологічну допомогу.

Україна продовжує працювати над встановленням режиму припинення вогню та організацією гуманітарного коридору до Святогірської Лаври. На її території перебуває до 600 мирних мешканців, з яких більше 50 діти, зокрема 4 немовлят.

Додамо

1 червня територія Святогірської Лаври піддалась артилерійському обстрілу з боку російських окупаційних військ. В результаті обстрілу загинули архімандрит Галактіон, монах Аристоклій та монахиня Варвара. Кілька священників отримали важкі поранення.

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