Из Святогорской Лавры удалось эвакуировать группу мирных жителей – ГУР
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июля. УНН. Усилиями ГУР МО с участием народных депутатов Украины с территории Святогорской Лавры удалось эвакуировать группу мирных жителей, передает УНН.
Детали
Это семья, которая скрывалась в стенах Лавры от постоянных артиллерийских обстрелов со стороны оккупантов: отец, мать и трое детей. При этом самый младший ребенок родился на территории Лавры несколько дней назад. Также смогли уехать несколько пожилых людей – мужчина и женщина.
Сейчас все они находятся на подконтрольной Украине территории и получают необходимую медицинскую и психологическую помощь.
Украина продолжает работать над установлением режима прекращения огня и организацией гуманитарного коридора в Святогорскую Лавру. На ее территории находится до 600 мирных жителей, из которых более 50 детей, в том числе 4 младенца.
Добавим
1 июня территория Святогорской Лавры подверглась артиллерийскому обстрелу со стороны русских оккупационных войск. В результате обстрела погибли архимандрит Галактион, монах Аристоклий и монахиня Варвара. Несколько священников получили тяжелые ранения.