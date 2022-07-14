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Україна намагається організувати евакуацію з Святогірської Лаври: там знаходиться до 600 цивільних, залишати територію відмовляються близько 100 ченців

Україна намагається організувати евакуацію з Святогірської Лаври: там знаходиться до 600 цивільних, залишати територію відмовляються близько 100 ченців

Київ • УНН

 • 170906 перегляди

КИЇВ. 14 липня. УНН. Україна працює над організацією гуманітарного коридору для евакуації мирних жителів з території Святогірської Лаври. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони, пише УНН.

Цитата

«Україна працює над встановленням режиму припиненням вогню та організацією гуманітарного коридору до Святогірської Лаври, що знаходиться на березі річки Сіверський Донець Донецької області. На сьогодні Святогірська Лавра піддається постійним артилерійським обстрілам з боку російських військових», - заявили у ГУР.

Деталі

Повідомляється, що на території Лаври досі знаходиться до 600 мирних жителів.

Близько 70% з них – паломники та місцеві мешканці, які намагались знайти притулок від обстрілів. Значна частина паломників прибула на прощу ще до початку активних бойових дій.

В подальшому, через активні бойові дії, мирні жителі не змогли евакуюватися у безпечне місце і звернулись з проханням про організацію безпечного коридору.

«Наразі близько 100 ченців відмовляються залишати територію Лаври. Частина з них, через поранення, вік та хвороби, та знаходяться у важкому стані, що унеможливлює їхню евакуацію. Саме для них організовується доставка гуманітарних вантажів – їжі, води та медикаментів. Також постраждалим буде надано необхідну медичну допомогу», - інформують розвідники.

Щоб запобігти можливим провокаціям та зберегти людські життя Україна готова долучити міжнародних посередників для сприяння в організації гуманітарного коридору, йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

1 червня територія Святогірської Лаври піддалась артилерійському обстрілу з боку російських окупаційних військ. В результаті обстрілу загинули архімандрит Галактіон, монах Аристоклій та монахиня Варвара. Кілька священників отримали важкі поранення.

Лавра – це назва деяких монастирів, що мають особливе історичне та духовне значення. В Україні статус Лаври мають чотири монастирі – Києво-Печерська, Почаївська, Святогірська, Унівська. В РФ такий статус мають лише два монастирі.

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