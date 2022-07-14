Украина пытается организовать эвакуацию со Святогорской Лавры: там находится до 600 гражданских, покидать территорию отказываются около 100 монахов
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июля. УНН. Украина работает над организацией гуманитарного коридора для эвакуации мирных жителей с территории Святогорской Лавры. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны, пишет УНН.
Цитата
«Украина работает над установлением режима прекращением огня и организацией гуманитарного коридора Святогорской Лавры, находящегося на берегу реки Северский Донец Донецкой области. Сегодня Святогорская Лавра подвергается постоянным артиллерийским обстрелам со стороны российских военных», - заявили в ГУР.
Детали
Сообщается, что на территории Лавры до сих пор находится около 600 мирных жителей.
Около 70% из них – паломники и местные жители, пытавшиеся найти убежище от обстрелов. Значительная часть паломников прибыла на паломничество еще до начала активных боевых действий.
В дальнейшем, из-за активных боевых действий, мирные жители не смогли эвакуироваться в безопасное место и обратились с просьбой об организации безопасного коридора.
«Сейчас около 100 монахов отказываются покидать территорию Лавры. Часть из них, из-за ранений, возраста и болезней, находятся в тяжелом состоянии, что делает невозможным их эвакуацию. Именно для них организуется доставка гуманитарных грузов – пищи, воды и медикаментов. Также пострадавшим будет предоставлена необходимая медицинская помощь», - информируют разведчики.
Чтобы предотвратить возможные провокации и сохранить человеческие жизни Украина готова приобщить международных посредников для содействия в организации гуманитарного коридора, говорится в сообщении.
Напомним
1 июня территория Святогорской Лавры подверглась артиллерийскому обстрелу со стороны русских оккупационных войск. В результате обстрела погибли архимандрит Галактион, монах Аристоклий и монахиня Варвара. Несколько священников получили тяжелые ранения.
Лавра – это название некоторых монастырей, имеющих особое историческое и духовное значение. В Украине статус Лавры имеют четыре монастыря – Киево-Печерская, Почаевская, Святогорская, Унивская. В рф такой статус имеют только два монастыря.