В Украине создали штаб по эвакуации жителей Донецкой области: его возглавила Верещук
Киев • УНН
КИЕВ. 29 июля. УНН. Кабинет министров Украины создал координационный штаб по эвакуации жителей Донецкой области. Его возглавила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук. Об этом сообщает пресс-служба Минреинтеграции, передает УНН.
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"Сегодня Кабмин поддержал инициативу Минреинтеграции и создал координационный штаб, который будет заниматься организацией эвакуации из Донецкой области. Донецкая область сейчас на грани гуманитарной катастрофы: продолжаются активные боевые действия, инфраструктура разрушена. Люди рискуют не только попасть под обстрелы – при отсутствии тепла, лекарств и еды зимой выжить будет непросто. Выход – эвакуация", – говорится в сообщении.
Детали
Как отметили, чтобы эвакуация состоялась слаженно и безопасно, необходима координация действий властей, военных и волонтеров.
"Нужно вывезти людей из опасного места, найти им убежище, оказать помощь, расселить. Все это – работа штаба, который возглавила вице-премьер-министр Ирина Верещук. В его состав также вошли представители министерств, силовых ведомств и ОВА", – добавили в Минреинтеграции.
Дополнение
Верещук призвала жителей Донецкой области готовиться к эвакуации.