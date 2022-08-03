Уряд наказав провести обов’язкову евакуацію населення з Донеччини: з’явилося рішення

Деталі

Уряд наказав евакуювати цивільне населення Донеччини у безпечні райони Вінницької, Волинської, Житомирської, Закарпатської, Івано-Франківської, Кіровоградської, Львівської, Полтавської, Рівненської, Тернопільської, Хмельницької, Черкаської та Чернівецької областей.

Так, головам обласних державних та військових адміністрацій разом з Міністерством оборони, Міністерством розвитку громад та територій, Міністерством інфраструктури, Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, Міністерством внутрішніх справ, Національною поліцією, Державною службою з надзвичайних ситуацій та за участю Служби безпеки, акціонерного товариства “Укрзалізниця” дане розпорядження організувати та провести обов’язкову евакуацію відповідно до Порядку проведення евакуації у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій, затвердженого постановою Кабміну від 30 жовтня 2013 р. № 841.

Доповнення

Кабінет міністрів України створив координаційний штаб з евакуації жителів Донецької області. Його очолила міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

Наразі з Донецької області евакуювалися вже дві третини населення. Зараз в регіоні лишилось близько 250 тисяч жителів.