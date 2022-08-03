Правительство приказало провести обязательную эвакуацию населения из Донецкой области: появилось решение

Детали

Правительство приказало эвакуировать гражданское население Донецкой области в безопасные районы Винницкой, Волынской, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Львовской, Полтавской, Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой, Черкасской и Черновицкой областей.

Так, председателям областных государственных и военных администраций вместе с Министерством обороны, Министерством развития общин и территорий, Министерством инфраструктуры, Министерством по реинтеграции временно оккупированных территорий, Министерством внутренних дел, Национальной полицией, Государственной службой по чрезвычайным ситуациям и с участием Службы безопасности, акционерным обществом “Укрзализныця” дано распоряжение организовать и провести обязательную эвакуацию в соответствии с Порядком проведения эвакуации в случае угрозы возникновения или возникновения чрезвычайных ситуаций, утвержденного постановлением Кабмина от 30 октября 2013 г. № 841.

Дополнение

Кабинет министров Украины создал координационный штаб по эвакуации жителей Донецкой области. Его возглавила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

В настоящее время из Донецкой области эвакуировались уже две трети населения. Сейчас в регионе осталось около 250 тысяч человек.