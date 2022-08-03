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Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

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Дві третини жителів Донеччини покинули область - ОВА

Дві третини жителів Донеччини покинули область - ОВА

Київ • УНН

 • 123895 перегляди

КИЇВ. 3 серпня. УНН. Наразі з Донецької області евакуювалися вже дві третини населення. Зараз в регіоні лишилось близько 250 тисяч мешканців. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко в ефірі телемарафону, передає УНН.

Цитата

"Звичайно темпи дуже низькі і більшість людей не має бажання виїжджати. Але це станом на зараз. Ще літній період не завершився. Ми розуміємо, що із настанням холодів люди будуть діяти інакше. Якщо казати, що евакуація йде повільно, то це лишилася та категорія людей, яка до останнього не хоче виїжджати", - сказав він.

Нагадаємо

Кабінет міністрів України створив координаційний штаб з евакуації жителів Донецької області. Його очолила міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

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