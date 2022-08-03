Две трети жителей Донетчины покинули область - ОВА

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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КИЕВ. 3 августа. УНН. В настоящее время из Донецкой области эвакуировались уже две трети населения. Сейчас в регионе осталось около 250 тысяч человек. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в эфире телемарафона, передает УНН.

Цитата

"Конечно темпы очень низкие и большинство людей не желает уезжать. Но это по состоянию на сейчас. Еще летний период не завершился. Мы понимаем, что с наступлением холодов люди будут действовать иначе. Если говорить, что эвакуация идет медленно, то это осталась та категория людей, которая до последнего не хочет уезжать", - сказал он.

Напомним

Кабинет министров Украины создал координационный штаб по эвакуации жителей Донецкой области. Его возглавила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

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