Две трети жителей Донетчины покинули область - ОВА

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"Конечно темпы очень низкие и большинство людей не желает уезжать. Но это по состоянию на сейчас. Еще летний период не завершился. Мы понимаем, что с наступлением холодов люди будут действовать иначе. Если говорить, что эвакуация идет медленно, то это осталась та категория людей, которая до последнего не хочет уезжать", - сказал он.

Напомним

Кабинет министров Украины создал координационный штаб по эвакуации жителей Донецкой области. Его возглавила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.