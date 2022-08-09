В Донецкой области до сих пор находится около 350 тысяч гражданского населения
Киев • УНН
КИЕВ. 9 августа. УНН. На территории Донецкой области до сих пор находится около 350 тысяч гражданского населения. В то же время, с начала полномасштабного вторжения из региона эвакуировано более 1 млн 300 тысяч граждан. Об этом во время брифинга сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко, передает УНН.
Цитата
“С начала войны с территории Донецкой области было эвакуировано более 1 миллиона 300 тысяч граждан. По данным областной военной администрации, на территории области находится около 350 тысяч населения. Из них 50 тысяч – детей. С начала войне постоянно курсируют эвакуационные поезда, которые ежедневно вывозят людей в безопасные города”, – отметил он.
Детали
Из-за того, что мирное население продолжает гибнуть, Кабинетом министров Украины 2 августа принято решение об обязательной эвакуации населения области.
И за последние 6 дней эвакуировано более 3 тысяч граждан. Из них около 600 детей, 1 400 женщин. Тимошенко добавил, что каждая семья направляется в конкретное заведение для дальнейшего размещения. Сейчас основное направление эвакуации – это Кировоградская область.
Дополнение
Кабинет министров Украины создал координационный штаб по эвакуации жителей Донецкой области. Его возглавила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.