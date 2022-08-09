В Донецкой области до сих пор находится около 350 тысяч гражданского населения

Цитата

“С начала войны с территории Донецкой области было эвакуировано более 1 миллиона 300 тысяч граждан. По данным областной военной администрации, на территории области находится около 350 тысяч населения. Из них 50 тысяч – детей. С начала войне постоянно курсируют эвакуационные поезда, которые ежедневно вывозят людей в безопасные города”, – отметил он.

Детали

Из-за того, что мирное население продолжает гибнуть, Кабинетом министров Украины 2 августа принято решение об обязательной эвакуации населения области.

И за последние 6 дней эвакуировано более 3 тысяч граждан. Из них около 600 детей, 1 400 женщин. Тимошенко добавил, что каждая семья направляется в конкретное заведение для дальнейшего размещения. Сейчас основное направление эвакуации – это Кировоградская область.

Дополнение

Кабинет министров Украины создал координационный штаб по эвакуации жителей Донецкой области. Его возглавила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.