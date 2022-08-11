За 10 дней с оккупированных территорий выехало 12 054 жителей - Верещук

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«Во время обязательной эвакуации населения Донецкой области в безопасные места перемещено с 1 августа 3 908 человек, из них – 777 детей. Всего на территории Донецкой области находится около 50 тысяч детей. Обязательная эвакуация населения из Донецкой области - пока первая и пока единственная. Наши прогнозы и анализы указывают на то, что она будет продолжаться и в других регионах. Поскольку с наступлением осенне-зимнего отопительного периода ситуация ухудшится и предоставление тепла через теплосети будет затруднено. Враг, вероятно, и дальше будет атаковать отопительную инфраструктуру. Часть городов и сел восточных и южных областей может оказаться без света и отопления. Плотность обстрелов указывает на то, что все труднее будет проводить мероприятия по эвакуации, и враг на это рассчитывает. Поэтому необходимо заранее позаботиться об эвакуации, государство гарантирует жилье и выплаты эвакуированным украинцам», – сообщила Верещук.

Детали

Она добавила, что Министерство реинтеграции временно оккупированных территорий прогнозирует эвакуацию около 500 тысяч украинцев из восточных и южных областей.

За последние 10 дней с территории Херсонской области уехало почти 5 тысяч, в основном женщины с детьми. Также 5 123 человека были эвакуированы из Запорожской области, и 1681 – из Харьковской области. Всего с начала августа с временно оккупированных территорий выехало 12 054 человека, из них – 3517 детей.

Напомним

На территории Донецкой области до сих пор находится около 350 тысяч гражданского населения. В то же время, с начала полномасштабного вторжения из региона эвакуировано более 1 млн 300 тысяч граждан.