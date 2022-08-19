Обов'язкова евакуація з Донеччини: виїхало вже понад 7 тисяч цивільних

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"З 1 серпня і по сьогоднішній день безкоштовним евакуаційним потягом Покровськ-Кропивницький скористалося більше 7 тисяч людей. Серед них 45 багатодітних родин, близько 1,5 тисячі дітей, а також близько 500 маломобільних людей похилого віку. Ми розраховуємо, що буде не менше 200 тисяч евакуйованих, і ми готові допомогти цим людям", – повідомила Верещук.

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Ірина Верещук наголосила, що велика кількість населених пунктів півдня та сходу України взимку залишаться без світла та опалення, тому потрібно евакуюватися.