В Сербии участники антиправительственных протестов ворвались в парламент

КИЕВ. 11 июля. УНН. В столице Сербии уже несколько дней не утихают протесты против политики президента Александара Вучича, направленной на борьбу с распространением нового коронавируса. Группа демонстрантов вечером в пятницу, 10 июля, прорвалась в здание парламента в Белграде. Об этом пишет УНН со ссылкой на DW.