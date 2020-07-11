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В Сербии участники антиправительственных протестов ворвались в парламент

В Сербии участники антиправительственных протестов ворвались в парламент

Киев  •  УНН

 • 12398 просмотра

КИЕВ. 11 июля. УНН. В столице Сербии уже несколько дней не утихают протесты против политики президента Александара Вучича, направленной на борьбу с распространением нового коронавируса. Группа демонстрантов вечером в пятницу, 10 июля, прорвалась в здание парламента в Белграде. Об этом пишет УНН со ссылкой на DW.

Прорыву в парламент предшествовали столкновения с полицией. Правоохранители применили слезоточивый газ и резиновые дубинки после того, как протестующие начали забрасывать здание и собравшихся у нее стражей порядка камнями, бутылками и фальшфейерами.

Нападениям подверглись также журналисты и демонстранты, которые делали фото.

Президент Сербии 7 июля распорядился ввести в Белграде комендантский час с 10 по 13 июля в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки, после чего тысячи людей вышли на улицы столицы, демонстрируя недовольство позицией власти.

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Позже Вучич пересмотрел это решение, вместо комендантского часа правительство запретило собираться группами более 10 человек. Однако акции не утихли, в рядах демонстрантов звучали требования отставки главы государства. Десятки людей в ходе протестов получили ранения.

Коронавирус SARS-CoV-2 обнаружено более чем у 12,6 млн человек в мире, а более 560 тыс. инфицированных умерли от последствий заболевания COVID-19. В Сербии вирус обнаружен почти у 18 тыс. человек, 370 больных с COVID-19 умерли. Ограничения, введенные в марте в связи с пандемией, начали отменять уже в начале мая. По мнению критиков Вучича, это было сделано с единственной целью — провести 21 июня парламентские выборы. Вскоре после выборов эпидемиологическая ситуация в стране начала резко ухудшаться.

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