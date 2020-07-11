У Сербії учасники антиурядових протестів увірвалися в парламент
Київ • УНН
КИЇВ. 11 липня. УНН. У столиці Сербії вже кілька днів не вщухають протести проти політики президента Александара Вучича, спрямованої на боротьбу з поширенням нового коронавірусу. Група демонстрантів увечері в п’ятницю, 10 липня, прорвалася в будівлю парламенту в Белграді. Про це пише УНН із посиланням на DW.
Прориву до парламенту передували зіткнення з поліцією. Правоохоронці застосували сльозогінний газ і гумові кийки після того, як протестуючі почали закидати будівлю і присутніх біля неї правоохоронців камінням, пляшками і фальшфейерами.
Нападам піддалися також журналісти і демонстранти, що робили фото.
Президент Сербії 7 липня розпорядився ввести в Белграді комендантську годину з 10 по 13 липня в зв’язку з погіршенням епідеміологічної обстановки, після чого тисячі людей вийшли на вулиці столиці, демонструючи невдоволення позицією влади.
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Пізніше Вучич переглянув це рішення, замість комендантської години уряд заборонив збиратися групами більше 10 осіб. Однак акції не вщухли, в рядах демонстрантів звучали вимоги відставки глави держави. Десятки людей в ході протестів отримали поранення.
Коронавірус SARS-CoV-2 виявлено у понад 12,6 млн осіб в світі, а понад 560 000 інфікованих померли від наслідків захворювання COVID-19. У Сербії вірус виявлений майже у 18 тис. людей, 370 хворих з COVID-19 померли. Обмеження, введені в березні у зв’язку з пандемією, почали скасовувати вже на початку травня. На думку критиків Вучича, це було зроблено з єдиною метою — провести 21 червня парламентські вибори. Незабаром після виборів епідеміологічна ситуація в країні почала різко погіршуватися.
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