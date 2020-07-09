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Україна жодним чином непричетна до протестів у Сербії - Посольство у Белграді

Київ • УНН

 • 13113 перегляди

КИЇВ. 10 липня. УНН. Україна жодним чином не втручається у внутрішні справи Сербії. Про це йдеться в повідомленні посольства України в Белграді з приводу твердження окремих російських й проросійських інформаційних джерел про нібито “український сценарій” та втручання українців у протести у Республіці Сербія, зазначає УНН.

Посольство України не має інформації про участь українських громадян в останніх подіях у Сербії й “апелює до ЗМІ в Сербії не поширювати фальшиві матеріали про Україну й українських громадян”, зазначається в матеріалі.

Державне телебачення Сербії раніше 9 липня повідомило, що серед понад 150 затриманих учасників протесту в Белграді був і громадянин Ізраїлю, народжений 1999 року в Україні.

В Белграді, Новому Саді, Ніші та ще декількох містах Сербії тривають масові протести проти влади й президента Александара Вучіча через повторне запровадження карантинних заходів та через те, що влада, на думку громадян, обманює громадськість щодо кількості хворих на COVID-19 й померлих від початку епідемії.

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