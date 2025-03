Пандемія: у Сербії третій день тривають антиурядові протести після посилення карантину

Масова акція стартувала близько 19 години за місцевим часом (20:00 за київським часом). Молодь вийшла на проїжджу частину і сіла на асфальт, перекривши рух. Акція стартувала під гаслом “Не натискай! Сідай”. Її учасники таким чином демонструють свої мирні наміри і відмову від застосування сили.

Акція проходить мирно. Натовп скандує: “Сидіть, сидіть!”. При цьому учасників закликають не провокувати поліцію. Втім, поліцейських на площі практично немає, лише біля входу в будівлю парламенту чергує кілька правоохоронців. Спецназ поліції відпочиває в сквері з протилежного боку будівлі, не з’являючись на площі.

Час від часу присутні вибухають свистом і криками. Найчастіше такі дії демонстрантів слідують після того, як телевізійні журналісти виходять в прямий ефір.

Заворушення в Белграді почалися 7 липня. За даними поліції, за два дні в зіткненнях поліції і праворадикальних груп демонстрантів постраждали 118 поліцейських і 34 демонстранти. Затримано 23 особи, спалені п’ять поліцейських автомобілів.

Відзначимо, що згідно даних Міністерства охорони здоров’я Сербії — в республіці 17 342 інфікованих COVID-19, 352 з них — загинули. Згідно з даними ВООЗ — в країні 17 076 інфікованих, 341 з яких — загинув.

SOUND ON



Protesters are gathering under the slogan “Do not be fooled, sit down” — taking a strong stance against the violence that has erupted in earlier demonstrations in Belgrade.



They are cheering “sit down”, encouraging others to do the same. #SediDole pic.twitter.com/2eAxeUYrKl

Serbian police are on standby in the capital of Belgrade following two days of violent clashes with protesters.



Thousands are currently sitting in front of the parliament building, protesting under the banner: “Do not be fooled, sit down.” #SediDole pic.twitter.com/CCLe8nsWYJ

Protesters hold a sign that reads “the earth is flat” in reference to Serbian President Vucic’s claims that Tuesday’s violent demonstrations were incited by far-right orgs, anti-migrant extremists, fantasists who ’believe the Earth is a flat plate’.



Bkgd: https://t.co/zCg0oOIsyX pic.twitter.com/vquvpFwPvB

Solidarity protests are being held across Serbia, as citizens take to the streets to protest the government ’s handling of the #coronavirus pandemic.



Here’s a glimpse of the atmosphere in the city of Novi Sad : pic.twitter.com/vL1DtiwsyU

While thousands of demonstrators gather in Belgrade in front of the Serbian parliament building, many of whom are sitting to encourage calm among the crowd, two cannons were let off in the direction of the City Assembly.



In response, the protesters cheered “sit down”. #SediDole pic.twitter.com/C3zIYLOvfP

