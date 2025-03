Пандемия: в Сербии третий день продолжаются антиправительственные протесты после усиления карантина

Массовая акция стартовала около 19 часов по местному времени (20:00 по киевскому времени). Молодежь вышла на проезжую часть и села на асфальт, перегородив движение. Акция стартовала под лозунгом “Не нажимай! Присаживайся”. Ее участники таким образом демонстрируют свои мирные намерения и отказ от применения силы.

Акция проходит мирно. Толпа скандирует: “Сидите, сидите!”. При этом участников призывают не провоцировать полицию. Впрочем, полицейских на площади практически нет, лишь у входа в здание парламента дежурит несколько правоохранителей. Спецназ полиции отдыхает в сквере с противоположной стороны здания, не показываясь на площади.

Время от времени собравшиеся взрываются свистом и криками. Чаще всего такие действия демонстрантов следуют после того, как телевизионные журналисты выходят в прямой эфир.

Беспорядки в Белграде начались 7 июля. По данным полиции, за два дня в столкновениях полиции и праворадикальных групп демонстрантов пострадали 118 полицейских и 34 демонстранта. Задержаны 23 человека, сожжены пять полицейских автомобилей.

Отметим, что согласно данных Министерства здравохранения Сербии — в республике 17 342 инфицированных COVID-19, 352 из них — погибли. Согласно данным ВОЗ — в стране 17 076 инфицированных, 341 из которых — погиб.

SOUND ON



Protesters are gathering under the slogan "Don't be fooled, sit down" - taking a strong stance against the violence that has erupted in earlier demonstrations in Belgrade.



They are cheering "sit down", encouraging others to do the same.#SediDole pic.twitter.com/2eAxeUYrKl

— Balkan Insight (@BalkanInsight) July 9, 2020

Serbian police are on standby in the capital of Belgrade following two days of violent clashes with protesters.



Thousands are currently sitting in front of the parliament building, protesting under the banner: "Don’t be fooled, sit down."#SediDole pic.twitter.com/CCLe8nsWYJ

— Balkan Insight (@BalkanInsight) July 9, 2020

Protesters hold a sign that reads "the earth is flat" in reference to Serbian President Vucic's claims that Tuesday's violent demonstrations were incited by far-right orgs, anti-migrant extremists, fantasists who ‘believe the Earth is a flat plate’.



Bkgd: https://t.co/zCg0oOIsyX pic.twitter.com/vquvpFwPvB

— Balkan Insight (@BalkanInsight) July 9, 2020

Solidarity protests are being held across Serbia, as citizens take to the streets to protest the government's handling of the #coronavirus pandemic.



Here's a glimpse of the atmosphere in the city of Novi Sad: pic.twitter.com/vL1DtiwsyU

— Balkan Insight (@BalkanInsight) July 9, 2020

While thousands of demonstrators gather in Belgrade in front of the Serbian parliament building, many of whom are sitting to encourage calm among the crowd, two cannons were let off in the direction of the City Assembly.



In response, the protesters cheered "sit down".#SediDole pic.twitter.com/C3zIYLOvfP

— Balkan Insight (@BalkanInsight) July 9, 2020