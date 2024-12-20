Ракетный удар по Кривому Рогу: количество пострадавших возросло до 5 человек

Из-за террористического удара в Кривом Роге возросло количество пострадавших до 5 человек. Об этом сообщает председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул, передает УНН.

Детали

Враг совершил баллистический ракетный удар по жилой двухэтажке. В результате атаки пострадали пять человек, среди которых 15-летняя девушка, двое мужчин в возрасте 38 и 49 лет, а также две женщины, 30 и 82 года. Из-под завалов удалось спасти двух человек, благодаря слаженной работе патрульной полиции и спасателей ГСЧС. Все пострадавшие находятся в стабильном состоянии средней тяжести.

Аварийно-спасательные работы завершены, однако вокруг много разрушенных домов, как многоэтажек, так и частных. Местные органы власти уже организовали штаб помощи, который развернут в ближайшей школе. Там будут оказывать помощь строительными материалами, коммунальные бригады работают на месте, а также можно подать заявления на получение материальной помощи от города.

Кроме того, продолжается эвакуация пострадавших в ближайшие больницы, поскольку в медицинском учреждении, получившем повреждения, выбиты все окна.

Атака на Кривой Рог: завершена спасательная операция после ракетного удара по жилому дому