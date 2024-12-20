Атака на Кривой Рог: завершена спасательная операция после ракетного удара по жилому дому

В Кривом Роге завершены поисково-спасательные работы. Об этом сообщает ГСЧС Украины, передает УНН.

Детали

Оккупанты нанесли ракетный удар по Кривому Рогу, в результате чего частично разрушен двухэтажный многоквартирный жилой дом.

По предварительным данным, пострадали три человека.

Напомним,

Спасательные службы извлекли из-под завалов 38-летнего мужчину и 15-летнюю девочку.

В Кривом Роге из-под завалов вытащили двух человек после вражеского ракетного удара