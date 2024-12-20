Атака на Кривой Рог: завершена спасательная операция после ракетного удара по жилому дому
Киев • УНН
В результате ракетного удара по Кривому Рогу частично разрушен двухэтажный многоквартирный дом. Спасатели извлекли из-под завалов двух пострадавших - 38-летнего мужчину и 15-летнюю девочку.
В Кривом Роге завершены поисково-спасательные работы. Об этом сообщает ГСЧС Украины, передает УНН.
Детали
Оккупанты нанесли ракетный удар по Кривому Рогу, в результате чего частично разрушен двухэтажный многоквартирный жилой дом.
По предварительным данным, пострадали три человека.
Напомним,
Спасательные службы извлекли из-под завалов 38-летнего мужчину и 15-летнюю девочку.
В Кривом Роге из-под завалов вытащили двух человек после вражеского ракетного удара19 дек. 2024, 22:19 • 5296 просмотров