Атака на Кривой Рог: завершена спасательная операция после ракетного удара по жилому дому

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Гетманцев руками Сокура уничтожил всех профессионалов в налоговой - экс-руководитель налоговой Хмельницкой области
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Гетманцев руками Сокура уничтожил всех профессионалов в налоговой - экс-руководитель налоговой Хмельницкой области

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АРМА работает без общественного контроля, что создает риски для прозрачности работы агентства - эксперт
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АРМА работает без общественного контроля, что создает риски для прозрачности работы агентства - эксперт

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НАПК должно установить факты незаконного обогащения одним из руководителей налоговой Сокуром
 • 127636 просмотра

НАПК должно установить факты незаконного обогащения одним из руководителей налоговой Сокуром

В Генштабе подтвердили поражение в рф Новошахтинского НПЗ
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В Генштабе подтвердили поражение в рф Новошахтинского НПЗ

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Броварская громада выделила более 4,4 млн грн на восстановление домохозяйств, пострадавших от российских обстрелов
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Броварская громада выделила более 4,4 млн грн на восстановление домохозяйств, пострадавших от российских обстрелов

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Отсутствие Общественного совета при АРМА выгодно руководительнице агентства Думе - эксперт
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Отсутствие Общественного совета при АРМА выгодно руководительнице агентства Думе - эксперт

Главе КРАИЛ готовят подозрение по нескольким статьям - источник
 • 150519 просмотра

Главе КРАИЛ готовят подозрение по нескольким статьям - источник

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Организованная преступная группа во главе с Гетманцевым. Экс-руководитель налоговой Хмельницкой области рассказала, кто на самом деле руководит ГНС
 • 134034 просмотра

Организованная преступная группа во главе с Гетманцевым. Экс-руководитель налоговой Хмельницкой области рассказала, кто на самом деле руководит ГНС

ГБР задержало главу КРАИЛ Ивана Рудого: что известно
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ГБР задержало главу КРАИЛ Ивана Рудого: что известно

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Эксперт рассказал о роли иностранной помощи во внедрении энергоэффективных мероприятий в украинских громадах
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Эксперт рассказал о роли иностранной помощи во внедрении энергоэффективных мероприятий в украинских громадах

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Атака на Кривой Рог: завершена спасательная операция после ракетного удара по жилому дому

Атака на Кривой Рог: завершена спасательная операция после ракетного удара по жилому дому

Киев  •  УНН

 • 1711 просмотра

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В результате ракетного удара по Кривому Рогу частично разрушен двухэтажный многоквартирный дом. Спасатели извлекли из-под завалов двух пострадавших - 38-летнего мужчину и 15-летнюю девочку.

В Кривом Роге завершены поисково-спасательные работы. Об этом сообщает ГСЧС Украины, передает УНН.

Детали

Оккупанты нанесли ракетный удар по Кривому Рогу, в результате чего частично разрушен двухэтажный многоквартирный жилой дом.

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По предварительным данным, пострадали три человека.

Напомним,

Спасательные службы извлекли из-под завалов 38-летнего мужчину и 15-летнюю девочку.

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В Кривом Роге из-под завалов вытащили двух человек после вражеского ракетного удара19 дек. 2024, 22:19 • 5296 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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