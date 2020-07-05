Вибори у Сербії: правляча партія здобула перемогу на голосуванні
Київ • УНН
КИЇВ. 5 липня. УНН. Правляча Сербська прогресивна партія (СПП) перемогла на парламентських виборах, які пройшли 21 червня, в Сербії з результатом 60,65%. Остаточні дані голосування опублікував в неділю Центрвиборчком Сербії, передає УНН з посиланням на місцевий телеканал РТС.
“На 172 засіданні, що пройшло 5 липня, Республіканська виборча комісія прийняла Звіт про остаточні результати виборів народних депутатів Народної скупщини (однопалатний 250-місцевий парламент). Результати такі: виборчий список „Александар Вучіч — за наших дітей“ набрав 1 млн 953 тис. 998 голосів, тобто 60,65% від виборців, що проголосували і 188 місць в парламенті; виборчий список „Івіца Дачіч -„Соціалістична партія Сербії“, Єдина Сербія — Драган Марковіч Палма“ набрав 334 тис. 333 голоси, тобто 10,38% і 32 мандати; виборчий список „Александар Шапіч — Перемога для Сербії“ набрав 123 тис. 393 голоси, тобто 3,83%, 11 мандатів”, — йдеться в повідомленні.
Решта 18 партій і політичних рухів не змогли подолати прохідний бар’єр у 3%. Однак за законом про нацменшини в парламент пройшли представники угорської партії “Союз воєводинських угорців” на чолі з Іштваном Пастором, які отримають в парламенті 9 депутатських крісел, об’єднаний виборчий список македонських партій, що представляють македонську діаспору Сербії (4 місця), албанська партія “Албанська демократична ініціатива” (3 місця) і Партія демократичної дії Санджака Сулеймана Угляніна (3 місця). Крім того, до парламенту увійшли 4 представники малих народностей Сербії.
Примітно, що в парламент не змогли пройти багато важковаговиків сербської політичної сцени, що займали серйозні позиції в сербській політиці останні 20 років. До них відносяться лідер Сербської радикальної партії Воїслав Шешель, лідер Ліги соціал-демократів Воєводини Ненад Чанак, глава Ліберально-демократичної партії Чедомір Йовановіч.
Голосування пройшло на 8 тис. 433 виборчих дільницях в умовах жорстких санітарних обмежень у зв’язку з епідемією коронавірусу. Явка на виборах 21 червня і повторному голосуванні на 234 виборчих дільницях 1 липня становила 48,93%.
Відзначимо, що сьогодні також відбулися парламентські вибори в сусідній Хорватії.