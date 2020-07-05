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Вибори у Хорватії: партія прем'єра задоволена попередніми результатами

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 червня. УНН. Правляча партія прем’єр-міністра Хорватії Андрія Пленковіча “Хорватська демократична співдружність” (ХДС) задоволена попередніми результатами виборів до парламенту країни, які відбулися в неділю. Про це повідомив заступник голови ХДС Томо Медвед, передає УНН з посиланням на місцеве видання Jutarnji list та Vecernji list.

“Дякуємо всім, хто прийшов на вибори і відвідав виборчі дільниці, — зазначив Медвед. — Також дякуємо всім, хто вибрав ХДС в якості опції, яка проявила і довела себе в управлінні державою, і яка готова до прийняття подальших рішень. Ми задоволені (результатами виборів), але очікуємо остаточних результатів голосування”.

За даними екзитполів, ХДС лідирує на виборах з 61 місцем у парламенті, на 17 мандатів випереджаючи опозиційну коаліцію “Перезавантаження” на чолі з Соціал-демократичною партією лідера Давора Бернардіча. На третій позиції знаходиться партія “Рух за Вітчизну” естрадного співака і підприємця Мірослава Шкоро.

Додамо, що в Хорватії незадовго до парламентських виборів спалахнув коронавірусний скандал.

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