Вибори у Хорватії: партія прем'єра задоволена попередніми результатами

“Дякуємо всім, хто прийшов на вибори і відвідав виборчі дільниці, — зазначив Медвед. — Також дякуємо всім, хто вибрав ХДС в якості опції, яка проявила і довела себе в управлінні державою, і яка готова до прийняття подальших рішень. Ми задоволені (результатами виборів), але очікуємо остаточних результатів голосування”.

За даними екзитполів, ХДС лідирує на виборах з 61 місцем у парламенті, на 17 мандатів випереджаючи опозиційну коаліцію “Перезавантаження” на чолі з Соціал-демократичною партією лідера Давора Бернардіча. На третій позиції знаходиться партія “Рух за Вітчизну” естрадного співака і підприємця Мірослава Шкоро.

Додамо, що в Хорватії незадовго до парламентських виборів спалахнув коронавірусний скандал.