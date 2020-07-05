Выборы в Хорватии: партия премьера довольна предварительными результатами

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
08:58 • 60298 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
08:02 • 85894 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
5 марта, 02:32 • 115547 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 124072 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 125726 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 166482 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 120474 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 153209 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 104857 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 103032 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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Выборы в Хорватии: партия премьера довольна предварительными результатами

Выборы в Хорватии: партия премьера довольна предварительными результатами

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 5 июня. УНН. Правящая партия премьер-министра Хорватии Андрея Пленковича “Хорватское демократическое содружество” (ХДС) довольна предварительными результатами состоявшихся в воскресенье выборов в парламент страны. Об этом сообщил заместитель председателя ХДС Томо Медвед, передает УНН со ссылкой на местное издание Jutarnji list та Vecernji list.

“Благодарим всех, кто пришел на выборы и посетил избирательные участки, — отметил Медвед. — Также благодарим всех, кто выбрал ХДС в качестве опции, которая проявила и доказала себя в управлении государством, и которая готова к принятию дальнейших решений. Мы довольны (результатами выборов), но ожидаем окончательных результатов голосования”.

По данным экзитполов, ХДС лидирует на выборах с 61 местом в парламенте, на 17 мандатов опережая оппозиционную коалицию “Перезагрузка” во главе с Социал-демократической партией лидера Давора Бернардича. На третьей позиции находится партия “Движение за Отечество” эстрадного певца и предпринимателя Мирослава Шкоро.

Добавим, что в Хорватии незадолго до парламентских выборов вспыхнул коронавирусный скандал.

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