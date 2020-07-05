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Выборы в Сербии: правящая партия получила победу на голосовании

Выборы в Сербии: правящая партия получила победу на голосовании

Киев  •  УНН

 • 15151 просмотра

КИЕВ. 5 июля. УНН. Правящая Сербская прогрессивная партия (СПП) победила на прошедших 21 июня парламентских выборах в Сербии с результатом 60,65%. Окончательные данные голосования опубликовал в воскресенье Центризбирком Сербии, передает УНН со ссылкой на местный телеканал РТС.

“На 172 заседании, прошедшем 5 июля, Республиканская избирательная комиссия приняла Отчет об окончательных результатах выборов народных депутатов Народной скупщины (однопалатный 250-местный парламент). Результаты следующие: избирательный список „Александар Вучич — за наших детей“ набрал 1 млн 953 тыс. 998 голосов, то есть 60,65% от проголосовавших избирателей и 188 мест в парламенте; избирательный список „Ивица Дачич — „Социалистическая партия Сербии“, Единая Сербия — Драган Маркович Палма“ набрал 334 тыс. 333 голоса, то есть 10,38% и 32 мандата; избирательный список „Александар Шапич — Победа для Сербии“ набрал 123 тыс. 393 голоса, то есть 3,83%, 11 мандатов”, — говорится в сообщении.

Остальные 18 партий и политических движений не смогли преодолеть проходной барьер в 3%. Однако по закону о нацменьшинствах в парламент прошли представители венгерской партии “Союз воеводинских венгров” во главе с Иштваном Пастором, которые получат в парламенте 9 депутатских кресел, объединенный избирательный список македонских партий, представляющих македонскую диаспору Сербии (4 места), албанская партия “Албанская демократическая инициатива” (3 места) и Партия демократического действия Санджака Сулеймана Углянина (3 места). Кроме того, в парламент вошли 4 представителя малых народностей Сербии.

Примечательно, что в парламент не смогли пройти многие тяжеловесы сербской политической сцены, занимавшие серьезные позиции в сербской политике последние 20 лет. К ним относятся лидер Сербской радикальной партии Воислав Шешель, лидер Лиги социал-демократов Воеводины Ненад Чанак, глава Либерально-демократической партии Чедомир Йованович.

Голосование прошло на 8 тыс. 433 избирательных участках в условиях жестких санитарных ограничений в связи с эпидемией коронавируса. Явка на выборах 21 июня и прошедшем повторном голосовании на 234 избирательных участках 1 июля составила 48,93%.

Отметим, что сегодня также состоялись парламентские выборы в соседней Хорватии.

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